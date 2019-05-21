PASHA Bank намерен к 2021г полностью перейти на электронный банкинг

Азербайджанский PASHA Bank намерен до конца 2020 года полностью перевести все свои операции на электронный банкинг, заявил председатель правления банка Талех Кязымов.

«Мы активно работаем в данном направлении. В 2020 году закончится срок нашей трехлетней стратегии, и мы планируем к этому времени полностью перейти на электронный банкинг", - сказал Кязымов во вторник на пресс-конференции.

Он отметил, что в прошлом году банк создал цифровую лабораторию, в которой работает более 50 человек.

«В настоящее время 94% всех операций юридических лиц проводятся с помощью каналов этой лаборатории. В будущем мы планируем значительно расширить лабораторию, доведя число команд, работающих в ней до 10», - сказал Кязымов.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является крупнейшим частным банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А. Мамедов