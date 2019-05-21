Турецкий ЦБ понизил ключевую ставку на 150 б.п. после ее неожиданного подъема 9 мая

Центробанк Турции снизил ключевую процентную ставку на 150 базисных пунктов (б.п.), вернув ее к уровню двухнедельной давности, когда ЦБ был вынужден прибегнуть к быстрому ужесточению политики на фоне резкого усиления волатильности нацвалюты.

Размер ставки по недельным операциям РЕПО был уменьшен во вторник до 24% с 25,5%, пишет газета Financial Times.

Турецкий ЦБ поднял ставку до 25,5% 9 мая, после падения курса лиры относительно доллара США на 4% за четыре сессии.

С начала текущего года лира подешевела на 12,9%. Во вторник курс турецкой нацвалюты снизился на 0,4% - до 6,0508 лиры/$1.

Власти Турции ввели ряд мер для стабилизации лиры перед повторными муниципальными выборами в Стамбуле, которые пройдут в следующем месяце.

В частности, банкам предписано закрывать сделки с иностранной валютой в размере более $100 тыс. на следующий день, тогда как ранее практиковалось закрытие сделок в день заключения.

Кроме того, был введен налог на определенные операции с иностранной валютой в размере 1,3% для предотвращения спекуляций, а также увеличения госдоходов.

"В тот момент, когда Турции необходимо восстановить доверие к лире среди домовладельцев, компаний и инвесторов, власти страны принимают противоречивые меры", - отмечает аналитик Rabobank в Лондоне Петр Матис.

"Эти противоречивые меры подтверждают, что Турция становится все более непредсказуемой для иностранных инвесторов, которые по-прежнему не спешат вкладывать капитал в страну, несмотря на привлекательность ее активов", - цитирует эксперта агентство Bloomberg.