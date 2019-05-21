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Дальнее зарубежье 21.05.2019 15:23

Виновником инцидента на Эйфелевой башне оказался выходец из России - радио

Человек, забравшийся накануне на Эйфелеву башню, оказался просителем убежища - выходцем из России, сообщила во вторник французская радиостанция Эроп-1.

Согласно ее данным, этот человек изъяснялся на английском, а затем на русском языках. Он на протяжении примерно пяти часов находился на одном из пролетов достопримечательности, на очень большой высоте, и отказывался слезать.

По некоторым данным, он угрожал совершить самоубийство.

Позже его задержала полиция, сейчас он ожидает допроса.

Радиостанция отмечает, что сотрудники Эйфелевой башни намерены направить жалобу в связи с тем, что из-за инцидента им пришлось проводить эвакуацию посетителей и закрывать монумент.

Прежде аналогичный случай произошел на Эйфелевой башне в октябре 2017 года.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]