Один человек стал жертвой сильной бури в Германии

Один человек погиб в ДТП на автобане в Баварии из-за циклона "Аксель", обрушившегося ранее на Германию, сообщает информационный портал "Локал".

Циклон "Аксель" принес ливни и грозы в несколько регионов страны

Так, в федеральных землях Гессен и Северный Рейн-Вестфалия за шесть часов выпало до 50 мм осадков, заявила немецкому изданию "Вельт" метеоролог Кристина Шпайхер из Немецкой метеорологической службы.

Ожидается, что в некоторых районах Германии буря продолжится в течение всего вторника.