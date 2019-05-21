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Финансы 21.05.2019 15:27

PASHA Bank планирует выдать 2 синдицированных кредита на сумму до $50 млн

Азербайджанский PASHA Bank ведет переговоры с двумя компаниями для предоставления им синдицированных кредитов на общую сумму до $50 млн, заявил председатель правления банка Талех Кязымов.

«В прошлом году наш банк уже организовал один синдицированный кредит. В этом году мы ведем переговоры с двумя нашими партнерами. В общей сложности сумма кредитов не превысит $40-50 млн", - сказал Кязымов на пресс-конференции во вторник.

В 2018 году PASHA Bank выступил организатором синдицированного кредита на сумму $15 млн для Azerbaijan International Mining Company Limited («дочка» Anglo Asian Mining plc (ААМ), разрабатывающей месторождения драгметаллов в Азербайджане). Средства были выданы сроком на два года по фиксированной процентной ставке 7% годовых.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является крупнейшим частным банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БАНК, КРЕДИТ, СИНДИЦИРОВАННЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]