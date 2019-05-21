PASHA Bank планирует выдать 2 синдицированных кредита на сумму до $50 млн

Азербайджанский PASHA Bank ведет переговоры с двумя компаниями для предоставления им синдицированных кредитов на общую сумму до $50 млн, заявил председатель правления банка Талех Кязымов.

«В прошлом году наш банк уже организовал один синдицированный кредит. В этом году мы ведем переговоры с двумя нашими партнерами. В общей сложности сумма кредитов не превысит $40-50 млн", - сказал Кязымов на пресс-конференции во вторник.

В 2018 году PASHA Bank выступил организатором синдицированного кредита на сумму $15 млн для Azerbaijan International Mining Company Limited («дочка» Anglo Asian Mining plc (ААМ), разрабатывающей месторождения драгметаллов в Азербайджане). Средства были выданы сроком на два года по фиксированной процентной ставке 7% годовых.

ОАО PASHA Bank создано в июне 2007 года и является крупнейшим частным банком Азербайджана по объему активов. Акционерами банка являются два юридических лица и одно физическое лицо. Банк входит в структуру PASHA Holding.

А.Мамедов