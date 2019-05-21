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Дальнее зарубежье 21.05.2019 17:15

Оппозиция в Эстонии добивается отставки главы МВД

В Эстонии крупнейшая оппозиционная партия подготовила заявление о выражении недоверия министру внутренних дел, председателю Консервативной народной партии (EKRE) Марту Хельме (Mart Helme), которое будет передано парламенту на будущей неделе.

"С момента вступления правительства в должность (29 апреля - ИФ) и, к сожалению, до этого министр внутренних дел Март Хельме успел нанести ущерб репутации Эстонского государства и ведомств в сфере ответственности МВД, а также показал своими действиями, что он не осознает ответственности, которая связана с должностью члена правительства", - говорится в обнародованном во вторник заявлении.

Как отмечается в документе, лидер EKRE угрожал обратившимся в полицию или к журналистам в связи с подозрениями в семейном насилии, выдвинутыми против члена партии, бывшего министра внешней торговли Марти Куузика (Marti Kuusik).

Как считают реформисты, Хельме нанес вред отношениям Эстонии с союзниками, позволял себе уничижительные высказывания по поводу женщин, выдвинул неподкрепленные фактами обвинения против других партий в связи со скандалом с отмыванием денег через банки и систематически подвергал нападкам журналистов.

В Эстонии руководимая Хельме партия позиционируется как евроскептическая, ксенофобная, антирусская и антироссийская, анти-иммиграционная и гомофобная политическая организация.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНИСТР, НЕДОВЕРИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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