Премьеры РФ и Белоруссии в пятницу проведут встречу и обсудят нефтяную тему - СМИ

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил о запланированной встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в ближайшую пятницу.

На встрече планируется обсудить, в частности, вопрос компенсации издержек белорусской стороне от поставок некачественной российской нефти.

"Вопрос, связанный с ситуацией вокруг поставок так называемой грязной, некондиционной нефти, будет в числе тех, которые планируется обсудить на встрече белорусского премьера с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, которая запланирована на предстоящую пятницу", - сообщило агентство "БелТА" со ссылкой на слова Румаса.

Премьер уточнил, что на переговорах будет обсуждаться реализация "дорожной карты" по восстановлению транзита российской нефти в Европу и компенсация потерь Белоруссии из-за нефтяного форс-мажора.

"Сегодня основная задача - это освободить транзит, чтобы Белоруссия могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию", - добавил премьер-министр.

Он также напомнил, что с Россией практически согласована "дорожная карта" по восстановлению транзита. "И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована", - отметил Румас.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко оценивает ущерб от поставок загрязненной хлорорганикой нефти в "сотни миллионов долларов". Белорусский вице-премьер Игорь Ляшенко сообщал, что в соответствии с договоренностями с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком создана двустороння рабочая группа, которая оценит прямые и косвенные издержки белорусской стороны из-за поставок некондиционной нефти.

В частности, Ляшенко отмечал, что стоимость вышедшего из строя оборудования на Мозырском НПЗ оценивается в $30 млн. По оценке концерна "Белнефтехим" недополученная в апреле выручка от реализации нефтепродуктов из-за ситуации с некачественной российской нефтью составляет около $100 млн.

Козак заявлял, что ПАО "Транснефть" готово возместить ущерб по обоснованным претензиям белорусской стороны и компаний из других стран.

Ранее также сообщалось, что Ляшенко и Козак согласовали "дорожную карту" по восстановлению транзита российской нефти в Европу. "Укртранснафта" 21 мая сообщила о возобновлении прокачки нефти по "Дружбе" в направлении Венгрии.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поступлении по нефтепроводу "Дружба" нефти с повышенным содержанием хлорорганики. Поставки кондиционной нефти в Белоруссию возобновились 4 мая.