В ЕС доверяют мониторингу МАГАТЭ соблюдения Ираном обязательств по СВПД - представитель Могерини

Отслеживать соблюдение Ираном обязательств в области обогащения урана входит в полномочия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), заявила Майя Коцьянчич, официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини.

"В 14 докладах подряд МАГАТЭ подтверждало соблюдение Ираном своих обязательств, в число которых входит порог обогащения урана, зафиксированный в соглашении. Мы поддерживаем ведущую и независимую роль МАГАТЭ в наблюдении за выполнением Ираном обязательств", - сказала пресс-секретарь во вторник на брифинге в Брюсселе.

Она отметила, что в ЕС также внимательно следят за ситуацией вокруг обязательств Ирана. "Мы остаемся привержены выполнению этого соглашения (Совместного всеобъемлющего плана действий - СВПД - по иранской ядерной программе - ИФ), пока Иран будет соблюдать свои обязательства в соответствии с требованиями МАГАТЭ", - подчеркнула Коцьянчич.

Как сообщалось, Иран в четыре раза увеличил производство низкообогащенного урана. По словам представителя Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, это решение не означает, что Тегеран увеличит число используемых центрифуг, которое ограничено соглашением по иранскому атому.

Однако, по его словам, в течение нескольких недель Иран достигнет максимально допустимого, согласно условиям соглашения, объема запасов низкообогащенного урана - 300 кг.

Иран в соответствии с указанием Высшего совета национальной безопасности официально прекратил выполнять ряд обязательств по СВПД, подписанному в 2015 году.

СВПД ограничивает Иран в обогащении урана до 3,67%. Это делает возможным использовать уран для атомных электростанций, однако этого недостаточно для создания ядерного оружия.