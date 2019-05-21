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Дальнее зарубежье 21.05.2019 15:39

В Китае появилась первая линия метро со связью стандарта 5G

В городе Чжэнчжоу, административном центре провинции Хэнань, появилась первая в Китае линия метрополитена с сетью новейшего поколения 5G.

Средняя скорость загрузки данных на станциях пятой линии городского метрополитена составляет 700 Мбит/с, сообщил поставщик телекоммуникационных услуг China Tower.

Ожидается, что успешная реализация услуг связи стандарта 5G на данной линии метро, поддерживаемая тремя ведущими китайскими операторами телекоммуникационных услуг China Mobile, China Union и China Telecom, обеспечит надежную основу для развития подобных систем другими китайскими и зарубежными телекоммуникационными операторами, отмечает агентство "Синьхуа".

Китайские компании наращивают инвестиции в разработку и внедрение 5G-технологий в целях закрепления устойчивого положения на развивающемся рынке.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КИТАЙ, МЕТРО, СВЯЗЬ, 5G


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]