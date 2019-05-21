Зеленский внесет в Раду законопроект об импичменте президента - советник

Президент Украины Владимир Зеленский будет вносить в Верховную Раду законопроект об импичменте президента, который сейчас находится на стадии разработки, сообщил его советник Андрей Богдан.
"Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, какой будет текст. Он сегодня разрабатывается учеными, специалистами. Среди них было много потуг, но мы близки к завершению", - сказал А.Богдан на брифинге во вторник.
Богдан сообщил, что законопроект об импичменте сначала будет представлен на публичное обсуждение, а затем будет подан на рассмотрение парламента.
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