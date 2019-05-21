Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.897 RUR   0.0264 GBR   2.1628 TRY   0.2815

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.10 0.34 Brent 71.97 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 21.05.2019 17:40

Зеленский внесет в Раду законопроект об импичменте президента - советник

Президент Украины Владимир Зеленский будет вносить в Верховную Раду законопроект об импичменте президента, который сейчас находится на стадии разработки, сообщил его советник Андрей Богдан.

"Обязательно будет подавать. Я, правда, не знаю, какой будет текст. Он сегодня разрабатывается учеными, специалистами. Среди них было много потуг, но мы близки к завершению", - сказал А.Богдан на брифинге во вторник.

Богдан сообщил, что законопроект об импичменте сначала будет представлен на публичное обсуждение, а затем будет подан на рассмотрение парламента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, ЗЕЛЕНСКИЙ, ИМПИЧМЕНТ, ЗАКОНОПРОЕКТ


Похожие новости


Зеленский предлагает изменить избирательное законодательство на Украине Зеленский на встрече с делегацией США призвал ужесточить антироссийские санкции Еврокомиссия отмечает проевропейские позиции команды нового президента Украины, готова сотрудничать Зеленский задекларировал жилой дом в Италии, объекты незавершенного строительства в Грузии Меркель поздравляет Зеленского, но дата встречи пока неизвестна - правительство Зеленский просит украинских чиновников обойтись без его портретов в своих кабинетах

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]