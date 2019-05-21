Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил о запланированной встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в ближайшую пятницу, на ней планируется обсудить компенсацию издержек белорусской стороны от поставок некачественной российской нефти.

"Вопрос, связанный с ситуацией вокруг поставок так называемой "грязной", некондиционной нефти, будет в числе тех, которые планируется обсудить на встрече белорусского премьера с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, которая запланирована на предстоящую пятницу", - сообщило во вторник госагентство БелТА со ссылкой на слова Румаса.

Премьер уточнил, что на переговорах будет обсуждаться реализация дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти в Европу и компенсация потерь Белоруссии.

"Сегодня основная задача - это освободить транзит, чтобы Беларусь могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию", - добавил премьер.

Он также отметил, что с Россией практически согласована дорожная карта по восстановлению транзита. "И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована", - сказал Румас.

Как сообщалось, в Белоруссию из России с 19 апреля поступала загрязненная хлорорганикой нефть, что привело к снижению загрузки белорусских НПЗ, приостановке экспорта нефтепродуктов и транзита российской нефти через территорию страны. Кондиционная нефть из РФ начала поступать в Белоруссию 4 мая.

Президент Белоруссии Лукашенко оценивал убытки от нефтяного форс-мажора в "сотни миллионов долларов". Белорусская сторона также неоднократно заявляла, что будет требовать от России компенсации прямых и косвенных издержек от поставки загрязненной нефти. ВЖ