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ТЭК 21.05.2019 15:40

Премьер-министр Белоруссии намерен обсудить с Медведевым тему "грязной" нефти в пятницу - СМИ

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил о запланированной встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в ближайшую пятницу, на ней планируется обсудить компенсацию издержек белорусской стороны от поставок некачественной российской нефти.

"Вопрос, связанный с ситуацией вокруг поставок так называемой "грязной", некондиционной нефти, будет в числе тех, которые планируется обсудить на встрече белорусского премьера с главой российского правительства Дмитрием Медведевым, которая запланирована на предстоящую пятницу", - сообщило во вторник госагентство БелТА со ссылкой на слова Румаса.

Премьер уточнил, что на переговорах будет обсуждаться реализация дорожной карты по восстановлению транзита российской нефти в Европу и компенсация потерь Белоруссии.

"Сегодня основная задача - это освободить транзит, чтобы Беларусь могла получать плату за транзит нефти, который идет через ее территорию", - добавил премьер.

Он также отметил, что с Россией практически согласована дорожная карта по восстановлению транзита. "И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами, несмотря на то, что она еще не формализована", - сказал Румас.

Как сообщалось, в Белоруссию из России с 19 апреля поступала загрязненная хлорорганикой нефть, что привело к снижению загрузки белорусских НПЗ, приостановке экспорта нефтепродуктов и транзита российской нефти через территорию страны. Кондиционная нефть из РФ начала поступать в Белоруссию 4 мая.

Президент Белоруссии Лукашенко оценивал убытки от нефтяного форс-мажора в "сотни миллионов долларов". Белорусская сторона также неоднократно заявляла, что будет требовать от России компенсации прямых и косвенных издержек от поставки загрязненной нефти. ВЖ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]