Центры DOST появятся 2020 году в регионах Азербайджана - Минтруда

Строительство региональной сети центров DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению начнется в 2020 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.
Первый центр DOST открылся в Ясамальском районе 9 мая текущего года. В церемонии открытия центра принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.
До конца 2019 года центры DOST появятся также в Бинагадинском, Низаминском и Хазарском районах столицы.
Всего в 2019-2025 гг. в республике планируется открыть 31 центр DOST, в том числе пять в Баку и по два в Сумгайыте и Гяндже.
В центрах DOST гражданам будут оказываться 126 различных вида социальных услуг, 91 из которых будет электронным. На данный момент в центре DOST населению оказывается более 20 видов электронных услуг.
Р.Бабаев
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