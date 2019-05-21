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Социум 21.05.2019 15:40

Центры DOST появятся 2020 году в регионах Азербайджана - Минтруда

Строительство региональной сети центров DOST при Агентстве по устойчивому и оперативному социальному обеспечению начнется в 2020 году, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения.

Первый центр DOST открылся в Ясамальском районе 9 мая текущего года. В церемонии открытия центра принял участие президент Азербайджана Ильхам Алиев.

До конца 2019 года центры DOST появятся также в Бинагадинском, Низаминском и Хазарском районах столицы.

Всего в 2019-2025 гг. в республике планируется открыть 31 центр DOST, в том числе пять в Баку и по два в Сумгайыте и Гяндже.

В центрах DOST гражданам будут оказываться 126 различных вида социальных услуг, 91 из которых будет электронным. На данный момент в центре DOST населению оказывается более 20 видов электронных услуг.

Р.Бабаев

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Тэги: DOST, РЕГИОНЫ, МИНТРУДА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]