Цены на нефть растут, Brent подорожала до $72,3 за баррель

Нефтяной рынок поднимается во вторник на ожиданиях проблем с поставками топлива на мировой рынок, однако рост сдерживается за счет ухудшения отношений между США и Китаем.
Июльские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:21 подорожали на $0,33 (0,46%) - до $72,30 за баррель.
Стоимость фьючерса на WTI на июнь, торги которым завершаются во вторник, на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,31 (0,49%) - до $63,41 за баррель. Более активно торгуемый июльский контракт вырос в цене на $0,33 (0,52%) - до $63,54 за баррель.
На минувших выходных министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ не стал делать громких заявлений о состоянии рынка, решив занять выжидательную позицию перед саммитом ОПЕК, запланированным на конец июня. Вместе с тем министры не исключили, что договоренности о сокращении добычи могут быть продлены до конца 2019 года.
В частности, министр нефти Саудовской Аравии Халид аль Фалих заявил о продолжающемся росте мировых запасов нефти, предложив участникам сделки ОПЕК+ сосредоточиться именно на снижении этого показателя.
Дополнительную поддержку рынку оказывает напряженность между США и Ираном. Вашингтон ужесточил санкции против страны, запретив другим государствам закупать в Иране нефть, что потенциально может привести к сокращению мировых поставок примерно на 1 млн баррелей в сутки.
Тем временем рынок внимательно следит за развитием торгового конфликта Штатов с Китаем, в который оказалась втянута одна из крупнейших компаний КНР Huawei Technologies.
Ранее Вашингтон принял решение включить Huawei в число компаний, поставки которой американских технологий и комплектующих могут осуществляться только на основании специальных лицензий, указав на угрозу национальной безопасности. Вместе с тем уже в понедельник министерство торговли США сообщило, что предоставит Huawei временное разрешение сроком на 90 дней на закупку в США сервисов и комплектующих, необходимых для выпуска телекоммуникационного оборудования и обеспечение работы смартфонов.
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