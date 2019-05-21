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ТЭК 21.05.2019 15:47

Нефть Brent подорожает до $75 за баррель в ближайшее время - Citigroup и UBS

Нефть будет дорожать, несмотря на обусловленный торговой войной пессимизм, поскольку инвесторов сейчас больше беспокоит снижение поставок сырья, полагают аналитики Citigroup.

Они прогнозируют рост котировок марки Brent в краткосрочной перспективе до $75 за баррель, что примерно на 3,6% превышает текущее значение, и дальнейшее движение цен к отметке в $78 за баррель. По мнению экспертов, падение цен с конца апреля дает возможность занять "длинные" позиции.

Рост пессимизма вокруг торговых отношений между США и Китаем это временное явление: президент Дональд Трамп в конце года может попытаться заключить сделку, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, отмечается в обзоре банка. Потенциальное снижение спроса из-за ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином отвлекает трейдеров от сокращения физических поставок на фоне санкций против Ирана и Венесуэлы, угрозы перебоев в добыче в Ливии и загрязнения российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.

Между тем аналитики UBS полагают, что ОПЕК+ может смягчить условия соглашения об ограничении добычи нефти, если санкции США приведут к дальнейшему падению производства в Иране и Венесуэле.

По их оценкам, глобальный рынок в настоящее время испытывает дефицит нефти в объеме около 600 тыс. баррелей в сутки. Это означает, что котировки Brent должны вернуться в район $75 за баррель.

С начала текущего года Brent подорожала на 33%. В ходе торгов во вторник котировки июльских контрактов выросли на 0,5% - до $72,32 за баррель.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНЫ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]