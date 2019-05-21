Нефть Brent подорожает до $75 за баррель в ближайшее время - Citigroup и UBS

Нефть будет дорожать, несмотря на обусловленный торговой войной пессимизм, поскольку инвесторов сейчас больше беспокоит снижение поставок сырья, полагают аналитики Citigroup.
Они прогнозируют рост котировок марки Brent в краткосрочной перспективе до $75 за баррель, что примерно на 3,6% превышает текущее значение, и дальнейшее движение цен к отметке в $78 за баррель. По мнению экспертов, падение цен с конца апреля дает возможность занять "длинные" позиции.
Рост пессимизма вокруг торговых отношений между США и Китаем это временное явление: президент Дональд Трамп в конце года может попытаться заключить сделку, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, отмечается в обзоре банка. Потенциальное снижение спроса из-за ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином отвлекает трейдеров от сокращения физических поставок на фоне санкций против Ирана и Венесуэлы, угрозы перебоев в добыче в Ливии и загрязнения российской нефти, сообщает агентство Bloomberg.
Между тем аналитики UBS полагают, что ОПЕК+ может смягчить условия соглашения об ограничении добычи нефти, если санкции США приведут к дальнейшему падению производства в Иране и Венесуэле.
По их оценкам, глобальный рынок в настоящее время испытывает дефицит нефти в объеме около 600 тыс. баррелей в сутки. Это означает, что котировки Brent должны вернуться в район $75 за баррель.
С начала текущего года Brent подорожала на 33%. В ходе торгов во вторник котировки июльских контрактов выросли на 0,5% - до $72,32 за баррель.
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