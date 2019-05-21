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Дальнее зарубежье 21.05.2019 15:50

Действующий президент Индонезии одержал победу на выборах

Президент Индонезии Джоко Видодо победил на прошедших в стране выборах и, таким образом, останется на второй срок, передает во вторник американский телеканал CNN.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Индонезии, Видодо набрал 55,5% голосов, а его конкурент - Прабово Субианто - получил 44,5%.

Субианто уже объявил, что не согласен с результатами президентских выборов, и намерен оспорить их в Конституционном суде.

Джоко Видодо является членом Демократической партии борьбы Индонезии, Прабово Субианто представляет партию "Движение за великую Индонезию". Политики уже были соперниками на выборах 2014 года, тогда Видодо набрал большинство голосов, а Субианто покинул президентскую гонку до официального объявления результатов выборов.

Президентские выборы состоялись в Индонезии 17 апреля.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, ПОБЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]