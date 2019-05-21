Мадуро примет участие в саммите Движения неприсоединения в октябре 2019 года в Баку – посол Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в октябре 2019 года совершит визит в Азербайджан, заявил венесуэльский посол в Баку Кристофер Берротеран.

«Президент Мадуро в октябре 2019 года совершит визит в Азербайджан»,- сказал Берротеран на пресс-конференции в Баку во вторник.

Дипломат отметил, что Азербайджан примет председательство в Движении неприсоединения от Венесуэлы. В связи с этим в Баку 21-26 октября 2019 года состоится саммит глав государств организации.

«До саммита, в июле текущего года в Венесуэле состоится заседание СМИД стран-участниц Движения неприсоединения, на которое приглашен министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров», - добавил посол.

По его словам, мероприятие посвящено вопросам подготовки к XVIII Бакинскому саммиту Движения неприсоединения.

Ф.Исазаде