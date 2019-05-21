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Внешняя политика 21.05.2019 16:13

Мадуро примет участие в саммите Движения неприсоединения в октябре 2019 года в Баку – посол Венесуэлы

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в октябре 2019 года совершит визит в Азербайджан, заявил венесуэльский посол в Баку Кристофер Берротеран.

«Президент Мадуро в октябре 2019 года совершит визит в Азербайджан»,- сказал Берротеран на пресс-конференции в Баку во вторник.

Дипломат отметил, что Азербайджан примет председательство в Движении неприсоединения от Венесуэлы. В связи с этим в Баку 21-26 октября 2019 года состоится саммит глав государств организации.

«До саммита, в июле текущего года в Венесуэле состоится заседание СМИД стран-участниц Движения неприсоединения, на которое приглашен министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров», - добавил посол.

По его словам, мероприятие посвящено вопросам подготовки к XVIII Бакинскому саммиту Движения неприсоединения.

Ф.Исазаде

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Тэги: МАДУРО, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]