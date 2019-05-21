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Внешняя политика 21.05.2019 16:20

Азербайджан может открыть посольство в Венесуэле, идут переговоры – посол в Баку

Баку и Каракас ведут переговоры по открытию посольства Азербайджана в Венесуэле, заявил венесуэльский посол в Баку Кристофер Берротеран.

«Мы ведем переговоры по открытию посольства Азербайджана в Венесуэле, а также углубления отношений в сфере экономики, культуры», - сказал Берротеран на пресс-конференции в Баку.

По его словам, основу торговых отношений между двумя странами составляет энергетика, прежде всего нефтяной сектор.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ВЕНЕСУЭЛА, ПОСОЛЬСТВО, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]