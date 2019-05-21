Азербайджан может открыть посольство в Венесуэле, идут переговоры – посол в Баку

Баку и Каракас ведут переговоры по открытию посольства Азербайджана в Венесуэле, заявил венесуэльский посол в Баку Кристофер Берротеран.

«Мы ведем переговоры по открытию посольства Азербайджана в Венесуэле, а также углубления отношений в сфере экономики, культуры», - сказал Берротеран на пресс-конференции в Баку.

По его словам, основу торговых отношений между двумя странами составляет энергетика, прежде всего нефтяной сектор.

Ф.Исазаде