АБР выделит Узбекистану $170 млн на обновление локомотивного парка

Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление Узбекистану кредита в размере $170 млн для обновления локомотивного парка, сообщается на сайте представительства АБР в республике.
Узбекистан планирует закупить 24 электровоза, из них 16 для грузовых составов, 8 для пассажирских. Кроме того, будет модернизировано локомотивное депо "Узбекистан" в Ташкенте, чтобы обеспечить эффективное обслуживание нового подвижного парка.
Общая стоимость проекта составляет $218,3 млн, правительство Узбекистана выделит $48,3 млн. Ожидается, что проект будет завершен к июню 2025 года.
Госкомпания "Узбекистон Темир Йуллари" ("Железные дороги Узбекистана") в настоящее время реализует долгосрочную стратегию развития.
"Транспорт и связь имеют решающее значение для роста и развития страны, не имеющей выхода к морю, такой как Узбекистан, и остаются приоритетом для нашей поддержки Узбекистана", - сказала глава постоянного представительства АБР в Узбекистане Синди Малвичини, слова которой приведены в сообщении.
По ж/д Узбекистана перевозится около 40% общего объема грузов и порядка 4% общего объема пассажиров от потребностей страны в наземных перевозках. Протяженностью желдороги составляет 4,669 км. В настоящее время электрифицировано 2,350 км железнодорожной сети страны, или более 50%.
"Наличие более эффективной и надежной транспортной сети в виде электрифицированных железных дорог поможет ускорить (экономический - ИФ) рост Узбекистана и максимизировать потенциал страны, как транспортного узла в центре Центральной Азии", - отметил старший специалист по транспорту АБР Ко Сакамото.
Проект, в частности, поможет сократить время в пути по ж/д Узбекистана, повысить качество и надежность обслуживания в транспортной сети Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Проект соответствует целям стратегии развития железных дорог ЦАРЭС на 2017-2030 годы.
В сентябре 2011 года АБР одобрил предоставление займа на $100 млн для электрификации участка железной дороги Мараканд-Карши (участок от Самарканда до областного центра Карши в Кашкадарьинской области Узбекистана), а в апреле 2017 года - на $80 млн для электрификации ж/д участка, который соединяет города Пап, Наманган и Андижан, расположенные в самом густонаселенном регионе страны - Ферганской долине, со столицей республики.
Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году.
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