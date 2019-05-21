Завершился проект Access Business Talks

Состоялась церемония закрытия проекта "Access Business Talks", который AccessBank реализовывал в UNEC.



Выступивший на проходивем в банке мероприятии председатель правления AccessBank-a Анар Гасанов заявил, что "Access Business Talks" является наглядным примером успешного сотрудничества AccessBank с UNEC: "С уверенностью могу сказать, что проект смог заявить о себе не только в банке и университете, но и в различных кругах. Очень радовал тот факт, что представители местных офисов разных международных финансовых институтов и крупных аудиторских компаний заявляли о желании принять участие в данном проекте".





Исполнительный директор AccessBank-а по Корпоративному банкингу и Маркетингу Гюнай Джалилова же отметила, что "Access Business Talks" стал таким же успешным проектом, как и "UNEC Business Conversation Club": "Главной целью проекта мы ставили быть максимально полезным как студентам, так и UNEC и банку. Считаю, что мы достигли этой цели. Участники проекта расширили свои практические и языковые знания. Несомненно, они будут применять эти навыки на своих будующих рабочих местах. Иными словами, "Access Business Talks" запомнится как в полной мере оправдавший себя проект".



Декан факультета "Финансы и бухгалтерия" UNEC Герай Мусаев охарактеризовал "Access Business Talks" как очень эффективный проект. Он также поблагодарил всех, кто имел заслуги в его реализации: "AccessBank является банком, который верен своим обязательствам в рамках корпоративной социальной ответственности. Отрадно, что "Access Business Talks", который превратился в своего рода бренд, стал частью этой деятельности".

Начальник отдела Внутреннего аудита UNEC Хикмет Бабаев назвал "Access Business Talks" синтезом практики и теории.

В рамках мероприятия студенты поделились своими впечатлениями от проекта, далее им были вручены сертификаты.

Кроме того, от имени факультета "Финансы и бухгалтерия" Анар Гасанов, Гюнай Джалилова и автор проекта "Access Business Talks", доцент кафедры "Английского языка" Хавер Гаджиева были награждены благодарственными письмами.

Отметим, что проект "Access Business Talks" длился 10 недель. Главной целью проекта, основная часть которых проходила на английском языке, являлось повышение языковых знаний, формирование мировоззрения, получение новой информации в таких сферах, как экономика, бизнес и финансы.

В ходе проекта наряду с интересными встречами для студентов была организована экскурсия, во время которой они получили возможность поближе ознакомиться с деятельностью различных структурных подразделений банка.