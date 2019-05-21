Минналогов Азербайджана до конца мая проведет секторальную оценку налоговых пустот

Министерство налогов Азербайджана планирует до конца мая провести оценку пустот в налоговой системе по отдельным секторам, заявил советник министра Хагани Абдуллаев.

«По итогам первого квартала во многих сферах наблюдается "обеление". Для выявления эффекта данного процесса мы создали рабочие группы по различным сферам. Кроме того, ведутся работы для выявления налогового потенциала в этих сферах. До конца мая будут также оценены налоговые пустоты по разным секторам", - сказал Абдуллаев в рамках круглого стола, организованного газетой Vergiler.

По словам Абдуллаева, оборот ненефтяного сектора по итогам первого квартала вырос на 19%, оборот розничной торговли – на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что является следствием процесса "обеления".

«Больше всего данный эффект мы видим в сфере потребления. В первом квартале объемы оптовой и розничной торговли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 16%. При этом оборот, подлежащих взиманию НДС, в сферах оптовой и розничной торговли, увеличился соответственно на 28% и 38%. Обороты в сфере сельского хозяйства выросли на 38%», - сказал Абдуллаев.

А.Мамедов