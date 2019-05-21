Азербайджанская и российская Академии наук договорились о научно-техническом сотрудничестве

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) и Российская академия наук (РАН) подписали во вторник в Баку соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщает НАНА.

Документ подписали президенты НАНА Акиф Ализаде и РАН Александр Сергеев.

«Соглашение предусматривает подготовку и реализацию совместных научных и научно-технических проектов по приоритетным направлениям науки и технологий, обмен знаниями, опытом и информацией, подготовку высококвалифицированных кадров, проведение совместных мероприятий», - отмечается в сообщении.

Ализаде подчеркнул, что достигнутое соглашение будет способствовать «усилению научного сотрудничества между Азербайджаном и Россией».

Говоря о перспективах сотрудничества, Сергеев в качестве его приоритетных направлений назвал минеральные ресурсы, биологическое разнообразие и экологические проблемы Каспия, влияние Каспийского моря на климат и демографическую ситуацию, нефтехимию, нанотехнологии, космические исследования, медицину и фармакологию, историю, археологию и др.

Р.Бабаев