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Наука и образование 21.05.2019 16:57

Азербайджанская и российская Академии наук договорились о научно-техническом сотрудничестве

Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) и Российская академия наук (РАН) подписали во вторник в Баку соглашение о научно-техническом сотрудничестве, сообщает НАНА.

Документ подписали президенты НАНА Акиф Ализаде и РАН Александр Сергеев.

«Соглашение предусматривает подготовку и реализацию совместных научных и научно-технических проектов по приоритетным направлениям науки и технологий, обмен знаниями, опытом и информацией, подготовку высококвалифицированных кадров, проведение совместных мероприятий», - отмечается в сообщении.

Ализаде подчеркнул, что достигнутое соглашение будет способствовать «усилению научного сотрудничества между Азербайджаном и Россией».

Говоря о перспективах сотрудничества, Сергеев в качестве его приоритетных направлений назвал минеральные ресурсы, биологическое разнообразие и экологические проблемы Каспия, влияние Каспийского моря на климат и демографическую ситуацию, нефтехимию, нанотехнологии, космические исследования, медицину и фармакологию, историю, археологию и др.

Р.Бабаев

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АКАДЕМИЯ/НАУК, СОТРУДНИЧЕСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]