США ведут очень опасную игру в районе Персидского залива - Зариф

Наращивание военных сил США в районе Персидского залива чревато серьезными рисками, заявил в интервью американскому телеканалу CNN глава МИД Ирана Джавад Зариф.

"Размещение всех этих военных сил в небольшом районе само по себе чревато случайностями, и тут требуется чрезвычайное благоразумие, а США играют в очень, очень опасную игру", - сказал министр.

Он подчеркнул, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном, пока тот не станет уважать свои обязательства в рамках соглашения по иранской ядерной программе - Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), из которого США ранее вышли.

"Мы не желаем разговаривать с людьми, которые нарушают свои обещания", - отметил Зариф.

Он добавил, что вести переговоры с Ираном нужно, высказывая не угрозы, а уважение.

Ранее в мае Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

После этого президент Ирана Хасан Рухани объявил о решении частично прекратить выполнение иранской стороной обязательств по СВПД - в ответ на выход США из ядерной сделки в 2018 году.