ASCO за 10 лет обновит флот судов для обслуживания нефтяных промыслов - МИБ

Азербайджанское Каспийское морское пароходство (ASCO) в течение 10 лет построит 56 новых судов для обслуживания нефтяных промыслов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании «Морское Инженерное Бюро» (МИБ).

«Для работы на азербайджанских нефтяных промыслах ASCO в настоящее время использует построенные в 1960-70-ых годах катера обеспеченияпроектов 1496, 1439, 376, 1415, 1459. Для их замены предполагается в течение 10 лет построить 40 новых судов проекта WSB01 (1547) и еще 16 судов других проектов, в том числе пассажирских, для доставки персонала на платформы», - сообщили в МИБ.

По данным организации, в настоящее время по заказу ASCO на новой площадке Зыхского судоремонтно-судостроительного завода осуществляться строительство трех многофункциональных буксирных катеров проектаWSB01(1547). Длина судов составит 26 метров, ширина - 6,6 метра, высота бортов - 3 метра, осадка - 1,6 метра.

«Проект WSB01 (1547) был создан проектным институтом ASCO "Касморниипроект" и Каспийским Морским Инженерным Бюро. Катера проекта WSB01 предназначены для: буксировки несамоходных судов и плавучих сооружений; проводки судов в акватории портов и постановку их к причалу; участия в тушении пожаров на объектах; перевозки промышленного персонала (12 человек) на морские стационарные платформы; перевозки палубного груза массой до 5 тонн», - отметили в Бюро.

ASCO и МИБ в декабре 2016 года учредили совместное предприятие «Каспийское морское инженерное Бюро» для проектно-конструкторских работ, инженерно-конструкторских и других инженерных услуг в области морского транспорта.

Н.Аббасова