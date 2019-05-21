Бахрейн считает необходимым провести ближневосточную конференцию под эгидой США, несмотря на возражения палестинцев

Бахрейн отстаивает необходимость проведения инициированной США конференции по урегулированию израильско-палестинского кризиса и указывает, что ее единственная цель - поддержать "братский палестинский народ", передает во вторник агентство Associated press.

Накануне Палестинская национальная администрация (ПНА) заявила, что не направит делегацию на конференцию в Бахрейне, на которой должны будут обсуждать экономические аспекты палестино-израильского урегулирования.

В ПНА отметили, что любая мирная инициатива, которая игнорирует стремление палестинского народа к независимому государству, обречена на провал.

В свою очередь глава МИД Бахрейна шейх Халид бин Ахмед Аль Халифа заявил, что его страна поддерживает требование Палестины о создании независимого государства со столицей в Восточном Иерусалиме. Во вторник он написал в Twitter, что он также уважает твердую позицию палестинского руководства по защите прав палестинцев.

Ранее сообщалось, что администрация США представит первую часть проекта по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке в июне на конференции по привлечению инвестиций в Западный берег реки Иордан, сектор Газа и в целом в регион.

Конференция пройдет в столице Бахрейна 25 и 26 июня, и в ней примут участие министры финансов, а также мировые и региональные бизнес-лидеры.

Отмечается, что за организацией данного события стоят старший советник Белого дома Джаред Кушнер, а также спецпосланник президента США по ближневосточному мирному процессу Джейсон Гринблатт.