Ситуация вокруг Ирана становится очень опасной, стороны должны сдерживать эмоции - глава СВР

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил об опасном развитии обстановки вокруг Ирана и предупредил, что в этой ситуации не должна взять верх импульсивность отдельных политических лидеров.

"Ситуация приобретает очень опасный характер, важно, чтобы стороны сдержали свои эмоции и порывы, нельзя, чтобы импульсивность отдельных политических лидеров взяла верх над здравым смыслом",- сказал директор СВР журналистам во вторник.

"Очевидно, что ситуация (вокруг Ирана - ИФ) развивается по очень тревожному сценарию. Первая причина тут - это история с выходом США из так называемой иранской ядерной сделки",- добавил Нарышкин.

По его словам, Россия и многие другие страны "совершенно уверены", что Иран полностью выполняет свои обязательства.

Он подчеркнул, что скоропалительные решения по этому вопросу могут привести к большим осложнениям и опасным ситуациям.