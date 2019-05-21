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Регион 21.05.2019 19:01

Ситуация вокруг Ирана становится очень опасной, стороны должны сдерживать эмоции - глава СВР

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил об опасном развитии обстановки вокруг Ирана и предупредил, что в этой ситуации не должна взять верх импульсивность отдельных политических лидеров.

"Ситуация приобретает очень опасный характер, важно, чтобы стороны сдержали свои эмоции и порывы, нельзя, чтобы импульсивность отдельных политических лидеров взяла верх над здравым смыслом",- сказал директор СВР журналистам во вторник.

"Очевидно, что ситуация (вокруг Ирана - ИФ) развивается по очень тревожному сценарию. Первая причина тут - это история с выходом США из так называемой иранской ядерной сделки",- добавил Нарышкин.

По его словам, Россия и многие другие страны "совершенно уверены", что Иран полностью выполняет свои обязательства.

Он подчеркнул, что скоропалительные решения по этому вопросу могут привести к большим осложнениям и опасным ситуациям.

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Тэги: РОССИЯ, СВР, ИРАН, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]