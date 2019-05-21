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Лейбористы вряд ли поддержат проект Мэй по Brexit - парламентарий

Представители лейбористов с высокой долей вероятности не поддержат проект главы британского правительства Терезы Мэй по выходу Великобритании из ЕС, который она собирается направить в парламент на рассмотрение в следующем месяце, считает теневой "министр финансов" Джон Макдоннелл.

Макдоннелл сообщил журналистам, что ожидает подробностей по предложению британского премьера. Он добавил, что информация, уже представленная Мэй, не внушает доверия. "Я не думаю, что ей проникнется большинство членов нашей партии", - отметил представитель лейбористов.

В начале мая премьер заявила, что депутатам парламента будет предложен на рассмотрение новый вариант сделки по Brexit.

"Когда проект соглашения о выходе из ЕС будет предложен на рассмотрение членам парламента, это будет новое, смелое предложение для депутатов в палате общин с улучшенным пакетом мер, который, по моему мнению, может получить поддержку", - написала Мэй в статье, опубликованной в газете The Sunday Times в минувшее воскресенье.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ПРЕМЬЕР, BREXIT, ОППОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]