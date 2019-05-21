Погранслужба ЕС начинает первую операцию в стране, не входящей в Союз

Европейская пограничная и береговая охрана начинает во вторник совместную операцию в Албании - впервые в стране, не входящей в Евросоюз.

"Это будет первая операция такого рода, знаменующая новый этап пограничного сотрудничества между ЕС и партнерами по Западным Балканам", - подчеркивается в коммюнике Еврокомиссии.

Переговоры о Соглашении о статусе пограничного сотрудничества между Европейской пограничной и береговой охраной и Албанией начались в декабре 2017 года. Операция проводится в соответствии с соглашением между ЕС и Албанией от 5 октября 2018 года, вступившим в силу 1 мая 2019 года. Это первое соглашение такого рода со страной-партнером ЕС на Западных Балканах. Оно позволяет Европейскому агентству пограничной и береговой охраны проводить совместные операции и размещать оперативные группы на границах Албании и ЕС.

По согласованию с албанскими властями могут быть начаты операции по борьбе с нелегальной миграцией, особенно в случае внезапных изменений в миграционных потоках и трансграничной преступности. Первая совместная операция начнется 22 мая на албанско-греческой границе.

С момента запуска Европейского агентства пограничной и береговой охраны в октябре 2016 года эта структура может развертывать силы и проводить совместные операции на территории соседних стран, не входящих в ЕС. Усиленное Агентство теперь также сможет проводить совместные операции и размещать персонал в странах, находящихся за пределами непосредственного соседства с ЕС, отмечается в коммюнике.