ООН предоставила Пхеньяну исключение из санкций для реализации в КНДР гуманитарных программ

СБ ООН временно ослабил санкционный режим в отношении КНДР, чтобы способствовать реализации гуманитарных программ Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в этой стране, сталкивающейся с нехваткой продовольствия, сообщает южнокорейское агентство "Рёнхап" со ссылкой на ООН.
Агентство отмечает, что таким образом ЮНИСЕФ сможет улучшить состояние здоровья населения и решить проблемы питания в доведенной до нищеты стране".
ООН одобрила отправку в КНДР гуманитарных грузов на сумму $5,75 миллионов, включая аптечки первой помощи, инвалидные коляски и электронные устройства.
Также ЮНИСЕФ должен будет доставить в КНДР оборудования для очистки питьевой воды и способствовать оказанию эффективной медицинской помощи в больницах, в особенности недоедающим детям и их матерям.
Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года, когда она впервые провела испытания ядерного оружия.
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