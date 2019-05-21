Саакашвили ожидает снятия запрета на въезд на Украину

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину в ближайшее время.

"Да, я собираюсь вернуться... Я собираюсь вернуться в Киев, потому что соскучился по Украине, по своим друзьям, по многим близким... Я считаю Украину своим вторым домом", - сказал Саакашвили в видеообращении, которое во вторник опубликовал в YouTube-канале журналист Дмитрий Гордон.

Политик пояснил: "Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) призвал всех, кто хочет строить новую Украину, вернуться в Украину и обещает всем гражданство. Мне не нужно гражданство. Меня нужно восстановить в гражданстве Украины. А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска от Порошенко получили запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро".

Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.

10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.

12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".