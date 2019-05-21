Саакашвили ожидает снятия запрета на въезд на Украину

Экс-президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили заявил о намерении вернуться на Украину в ближайшее время.
"Да, я собираюсь вернуться... Я собираюсь вернуться в Киев, потому что соскучился по Украине, по своим друзьям, по многим близким... Я считаю Украину своим вторым домом", - сказал Саакашвили в видеообращении, которое во вторник опубликовал в YouTube-канале журналист Дмитрий Гордон.
Политик пояснил: "Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - ИФ) призвал всех, кто хочет строить новую Украину, вернуться в Украину и обещает всем гражданство. Мне не нужно гражданство. Меня нужно восстановить в гражданстве Украины. А для начала меня нужно просто допустить на территорию Украины, так как погранвойска от Порошенко получили запрет на мой въезд. Я думаю и надеюсь, что он будет отменен очень быстро".
Как сообщалось, в июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот находился в США.
10 сентября 2017 года Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников, что сопровождалось противостоянием с пограничниками и правоохранителями. 22 сентября 2017 года Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины.
12 февраля 2018 года Саакашвили был задержан в ресторане в центре Киева недалеко от офиса своей партии "Рух новых сил", после чего доставлен в аэропорт "Борисполь" и отправлен на самолете в Польшу. В МВД Украины пояснили, что в соответствии с уже принятыми судебными решениями Саакашвили находился на территории Украины незаконно, а потому с "соблюдением всех юридических формальностей был возвращен в страну, откуда прибыл, нарушая отечественное законодательство".
Колумбия заинтересована в развитии сотрудничества с Азербайджаном по всем направлениям – посол
Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Чехией
Азербайджан может открыть посольство в Венесуэле, идут переговоры – посол в Баку
Азербайджан в начале июля направит экспортную миссию в Россию
Президент Азербайджана утвердил положение Агентства аграрных услуг
ЛУКОЙЛ готов рассмотреть участие в партнерстве в газовых downstream проектах на северо-западе РФ
Ограничения для жителей Баку на посещение центра столицы в связи финалом Лиги Европы не предусмотрены – мэрия
Азербайджанская и российская Академии наук договорились о научно-техническом сотрудничестве
Центры DOST появятся 2020 году в регионах Азербайджана - Минтруда
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
Завершился проект Access Business Talks
В Азербайджане в селе Ивановка состоялись литературные чтения, посвященные 90-летию Василия Шукшина
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог