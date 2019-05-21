Ограничения для жителей Баку на посещение центра столицы в связи финалом Лиги Европы не предусмотрены – мэрия

Мэрия Баку опровергла информацию об ограничениях для местных жителей на посещение центра города – «улицы Торговая» в связи с проведением в Баку финала Лиги Европы.

Ранее во вторник в соцсети появилась информация о применении ограничений для жителей Баку на посещение «улицы Торговая» в период 25-31 мая в связи с финалом Лиги Европы. В частности, отмечалось, что местное население не будет допускаться в центр города из-за большого количества иностранных болельщиков, которые приедут в эти дни в Азербайджан.

«Эта информация не соответствуют действительности. Никаких ограничений не планируется», - заявил пресс-секретарь мэрии Исрафил Керимов агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Керимов отметил, что такие информации являются сетевой провокацией. «Футбол – это игра, которую смотрят и за которую болеют многие. Ее все любят и какие-либо ограничения неприемлемы. Напротив, в этот день в городе будет праздничная обстановка, организованы различные мероприятия»,- подчеркнул он.

В финале Лиги Европы в Баку 29 мая сыграют две английские команды – «Челси» и «Арсенал».

Ф.Исазаде