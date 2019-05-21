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Дальнее зарубежье 21.05.2019 20:03

ЕС создает воздушный отряд по борьбе с лесными пожарами

Евросоюз готовится к очередному сезону лесных пожаров, создавая первый объединенный воздушный отряд по борьбе с огнем.

Во вторник Еврокомиссия объявила о создании специального отряда пожаротушения в рамках новой системы RescEU для борьбы со стихийными бедствиями. На переходный период в него включены семь самолетов и шесть вертолетов.

Председатель ЕК Жан-Клод Юнкер назвал систему RescEU "конкретным европейским ответом многим гражданам (ЕС), которые сталкиваются с угрозой стихийных бедствий".

"Мы все как европейцы были шокированы, когда в последние годы многие люди погибли из-за лесных пожаров в Португалии и Греции, - сказал он. - RescEU предлагает практические решения и уверенно воплощает европейскую солидарность".

Пять государств-членов ЕС, которые особенно часто страдают от лесных пожаров, предоставили свои самолеты и вертолеты в распоряжение пожарного флота RescEU на переходный период: 1 самолет - Франция, по 2 самолета - Хорватия, Италия и Испания, 6 вертолетов - Швеция.

"Комиссия совместно с участвующими странами работает над пополнением (отряда) дополнительными активами в ближайшие недели", - сообщается в коммюнике.

Наряду с этим Еврокомиссия укрепляет механизмы мониторинга и координации в подготовке к сезону лесных пожаров.

В последние годы в Европе произошли серьезные стихийные и антропогенные катастрофы: лесные пожары, наводнения, штормы и землетрясения, в результате которых погибли люди (более 100 человек в 2018 году).

До сих пор Брюссель только координировал добровольную помощь членов ЕС стране, запросившей ее. У него не было резервных возможностей на случай, когда одновременно несколько стран сталкивались со стихией и не все имели средства бороться с ней.

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Тэги: ЕС, ПОЖАРЫ, БОРЬБА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]