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СНГ 21.05.2019 20:15

ЕБРР может выделить EUR250 млн на обновление городского транспорта Украины

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить финансирование в размере EUR250 млн на реализацию второго проекта по обновлению инфраструктуры общественного транспорта украинских городов, сообщается на сайте ЕБРР во вторник.

Согласно сообщению, решение о выделении финансирования совет директоров ЕБРР намерен принять 24 июля текущего года.

"ЕБРР будет подписывать кредитные соглашения с соответствующими коммунальными транспортными компаниями, а также соглашения о гарантии и поддержке проектов с городами. Каждый кредит будет гарантирован муниципалитетом", - отмечается в сообщении.

Инвестиции в основном будут предоставляться на обновление транспорта (приобретение новых троллейбусов, автобусов, трамваев и вагонов метро) и модернизацию инфраструктуры общественного транспорта, включая автоматический сбор платы за проезд, автоматическое определение местоположения транспортных средств и движения транспорта.

Как сообщалось, ЕБРР в октябре 2015 года одобрил выделение EUR100 млн нескольким украинским городам для улучшения инфраструктуры общественного транспорта с фокусированием на реновации и повышении эффективности транспорта, а первым таким проектом стал кредит для Одессы на EUR8 млн, вторым - Кременчуг.

В 2018 году, в частности, ЕБРР в рамках этого проекта подписал четыре кредитных соглашения с троллейбусными коммунальными предприятиями Мариуполя, Кривого Рога, Харькова и Житомира на общую суму EUR38 млн под гарантии муниципалитетов этих городов.

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Тэги: УКРАИНА, ЕБРР, ТРАНСПОРТ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]