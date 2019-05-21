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АПК 21.05.2019 17:48

Президент Азербайджана утвердил положение Агентства аграрных услуг

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник утвердил положение Агентства аграрных услуг при министерстве сельского хозяйства.

Согласно положению, опубликованному на сайте главы государства, основным направлениями деятельности агентства являются: обеспечение здоровья животных; увеличение производительности в животноводстве; организация и управление государственными ветеринарными службами в области противоэпизоотических мероприятий; организация и управление агрохимическими услугами; увеличение производительности в сфере растениеводства; управление сферой семеноводства; ведение госучета сельскохозяйственной техники; осуществление государственного контроля над техническим состоянием и эксплуатацией сельхозтехники; прием экзаменов и выдача прав на вождение тракторами и другими механическими транспортными средства.

Согласно положению руководитель Агентства назначается министром сельского хозяйства Азербайджана.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, АГЕНТСТВО, ПОЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]