Азербайджан в начале июля направит экспортную миссию в Россию

Азербайджан планирует 6-9 июля направить экспортную миссию в Екатеринбург (Россия), сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Азербайджанском фонде поощрения экспорта и инвестиций (Azpromo).
«С 6 по 9 июля будет организована экспортная миссия в город Екатеринбург. В ее состав войдут представители азербайджанских компаний, действующих в промышленности, в том числе, производством вина и прочих спиртных напитков», - отметили в фонде.
Прием предложений от компаний, заинтересованных в участии в миссии, будет осуществляться до 4 июня.
В фонде также сообщили, что компании желающие принять участие в миссии должны пройти соответствующий конкурс. Результаты конкурса будут объявлены 14 июня.
Отбор будет проводиться по нескольким критериям: производственный потенциал представляемой продукции, экспортный потенциал, наличие опыта по экспорту продукции.
А.Мамедов
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