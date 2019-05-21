Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.897 RUR   0.0264 GBR   2.1628 TRY   0.2815

Цена на нефть

    $/bbl WTI 63.10 0.34 Brent 71.97 -0.24

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 21.05.2019 18:10

Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Чехией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны назначен замминистра экономики Руфат Мамедов.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, финансов, энергетики, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, здравоохранения, образования, председатель Госагентства по туризму, первый зампред Государственного таможенного комитета, зампред правления Центробанка и посол Азербайджана в Чехии.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕХИЯ, МПК, СОСТАВ


Похожие новости


Азербайджан и Чехия в начале 2019г обсудят вопросы сотрудничества в сфере энергетики в рамках МПК – посол в Баку Азербайджан и Чехия во II полугодии 2018 года проведут в Праге заседание МПК Азербайджан и Чехия проведут 18 января заседание МПК по экономсотрудничеству

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2019
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]