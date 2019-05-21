Президент Азербайджана утвердил новый состав МПК с Чехией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил новый состав азербайджано-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны назначен замминистра экономики Руфат Мамедов.

В состав комиссии также включены замминистры иностранных дел, экономики, финансов, энергетики, чрезвычайных ситуаций, сельского хозяйства, транспорта, связи и высоких технологий, культуры, здравоохранения, образования, председатель Госагентства по туризму, первый зампред Государственного таможенного комитета, зампред правления Центробанка и посол Азербайджана в Чехии.

Ф.Исазаде