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Регион 21.05.2019 21:25

Помпео предположил участие Ирана в диверсии в Персидском заливе

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Иран может нести ответственность за организацию диверсии против четырех танкеров в Персидском заливе, сообщают американские СМИ.

"Если принять во внимание региональные конфликты, которые мы видели на протяжении последнего десятилетия, и то, как были организованы эти атаки, кажется вполне вероятным, что Иран стоит за ними", - заявил Помпео, комментируя нападение на танкеры в середине мая у берегов ОАЭ.

"Мы продолжим анализировать ситуацию", - отметил Помпео.

Западные СМИ отмечают, что заявление о возможной причастности иранской стороны к атакам было сделано американским официальным лицо впервые.

В середине мая ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ. Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах" в отношении четырех судов вблизи территориальных вод эмиратов. В то же время внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что один из четырех пострадавших от нападения танкеров в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще один - Норвегии. Два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе.

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Тэги: США, ГОССЕКРЕТАРЬ, ИРАН, ТАНКЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]