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Дальнее зарубежье 21.05.2019 21:43

В Индии при нападении боевиков погибли 11 человек, включая депутата и его сына

Более десятка человек погибли при нападении боевиков в штате Аруначал-Прадеш на северо-востоке Индии, среди жертв - депутат парламента из национальной народной партии Индии и его сын, передает во вторник канал NDTV.

По данным источников в полиции, депутат Тиронг Абох и ранее получал угрозы расправы над ним. Во время нападения он ехал из соседнего штата Ассам на автомобиле. Группа вооруженных людей преградила путь его автомобилю и еще двум, ехавшим вместе с ним, а затем открыла огонь по ним.

Еще два человека получили тяжелые ранения.

Нападение произошло в одном из населенных пунктов к востоку от административного центра штата, города Итанагар. В штате начали контртеррористическую операцию.

На прошлой неделе в Индии завершились всеобщие выборы, которые длились более месяца. Ожидается, что их результаты будут оглашены 23 мая.

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Тэги: ИНДИЯ, НАПАДЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]