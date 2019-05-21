Зеленский предлагает Раде 22 мая изменить закон о парламентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.
"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский в своем официальном аккаунте в Твиттере во вторник.
Здесь же опубликована фотография обращения к спикеру парламента.
Как сообщила позже пресс-служба президента Украины, в своем письме Зеленский просит Парубия включить в повестку дня внеочередного заседания Рады помимо проекта изменений в закон о выборах также рассмотрение вопроса о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".
"В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время сегодняшних консультаций президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва", - сказано в сообщении пресс-службы президента.
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