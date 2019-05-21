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СНГ 21.05.2019 22:05

Зеленский предлагает Раде 22 мая изменить закон о парламентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой о созыве 22 мая внеочередного заседания парламента для рассмотрения изменений в закон о выборах народных депутатов.

"Прошу председателя Верховной Рады Андрея Парубия созвать завтра, 22 мая, внеочередное заседание парламента для внесения изменений в закон о выборах народных депутатов", - написал Зеленский в своем официальном аккаунте в Твиттере во вторник.

Здесь же опубликована фотография обращения к спикеру парламента.

Как сообщила позже пресс-служба президента Украины, в своем письме Зеленский просит Парубия включить в повестку дня внеочередного заседания Рады помимо проекта изменений в закон о выборах также рассмотрение вопроса о внесении изменений в закон Украины "О публичных закупках".

"В письме отмечается, что эти вопросы были определены во время сегодняшних консультаций президента Украины с председателем Верховной Рады, его заместителями и председателями депутатских фракций (депутатских групп) о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады восьмого созыва", - сказано в сообщении пресс-службы президента.

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Тэги: УКРАИНА, РАДА, ПРЕЗИДЕНТ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]