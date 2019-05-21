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Регион 21.05.2019 22:24

Верховный суд Грузии оставил в силе приговор о превышении Саакашвили служебных полномочий на посту президента

Верховный суд Грузии не удовлетворил кассационную жалобу адвоката экс-президента Михаила Саакашвили об отмене приговора Тбилисского городского суда, признавшего его виновным в превышении служебных полномочий на посту президента, сообщает во вторник Главная прокуратура Грузии.

По приговору суда первой инстанции Саакашвили заочно в 2018 году был приговорен к трем годам тюремного заключения за превышение служебных полномочий по делу об убийстве в 2006 году банковского служащего Сандро Гиргвлиани. В частности, Саакашвили президентской властью незаконно помиловал четырех бывших сотрудников полиции, расправившихся с Гиргвлиани. Осужденные полицейские благодаря указу Саакашвили о помиловании провели в заключении вместо восьми всего два года.

Сотрудник банка Гиргвлиани был убит в окрестностях Тбилиси в январе 2006 года, после ссоры в одном из ресторанов Тбилиси с супругой бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили и бывшим начальником департамента конституционной безопасности Датой Ахалая. По их приказу четверо полицейских вывели из ресторана Гиргвлиани, отвезли загород, где забили до смерти.

Экс-президент Саакашвили заочно осужден на шесть лет заключения по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили. Еще одно уголовное дело против Саакашвили о растрате государственных средств находится в судопроизводстве.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СУД, СААКАШВИЛИ, ПРИГОВОР


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