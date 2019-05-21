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Дальнее зарубежье 21.05.2019 22:42

В Пентагоне сочли, что отправка американских кораблей на Ближний Восток приостановила иранскую угрозу

Отправка американских кораблей и бомбардировщиков в ближневосточный регион позволила приостановить угрозу американским интересам со стороны Ирана, заявил во вторник исполняющий обязанности главы Пентагона Патрик Шанахан, чьи слова приводит издание Politico.

"В итоге не произошло никаких атак против американцев. Я бы рассматривал это как приостановку (иранской угрозы - ИФ). Это не значит, что угрозы, которые мы выявили ранее, исчезли. Я думаю, что наш взвешенный ответ дал иранцам время, чтобы внести корректировки в свои планы", - заявил Шанахан.

Глава Пентагона подчеркнул, что США не желают войны с Ираном.

"Я просто надеюсь, что Иран прислушивается. Мы находимся в регионе, чтобы отреагировать на многие вещи, но не для того, чтобы начать войну с Ираном", - заметил Шэнахан.

Ранее в мае Вашингтоне заявили, что видят новые угрозы со стороны Ирана в регионе в отношении американцев и американских интересов. Также в мае администрация США направила в Персидский залив авианосец "Авраам Линкольн" и эскадрилью бомбардировщиков под предлогом ответа на угрозы американским интересам со стороны Ирана.

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Тэги: США, ИРАН, УГРОЗА, ДЕЙСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]