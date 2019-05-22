Трамп посетит Ирландию после госвизита в Великобританию

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Ирландии после того, как посетит Великобританию с госвизитом, объявил во вторник Белый дом.
"Президент и премьер-министр Ирландии (Лео Варадкар) проведут двустороннюю встречу в Шэнноне 5 июня", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь посольства Ирландии в Вашингтоне, в свою очередь, заявила: "Мы приветствуем объявление о визите президента США. Подробная информация о ходе визита будет обнародована в надлежащее время".
Как сообщили источники телеканала CNN, переговоры по визиту Трампа в Ирландию изначально попали в тупик, потому что Белый дом и ирландское правительство не могли договориться о месте встречи.
В итоге обе стороны достигли компромисса - лидеры США и Ирландии встретятся в аэропорту Шэннон.
Ирландские СМИ сообщают, что Трамп и Варадкар встретятся в VIP-секции аэропорта.
Источник, знающий о ходе обсуждения визита, отметил, что Белый дом хотел, чтобы встреча прошла в отеле Trump Doonbeg. Но он опроверг сообщения о том, что разговор о месте был причиной задержки объявления визита Трампа в Ирландию.
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