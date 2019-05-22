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Трамп посетит Ирландию после госвизита в Великобританию

Президент США Дональд Трамп встретится с премьер-министром Ирландии после того, как посетит Великобританию с госвизитом, объявил во вторник Белый дом.

"Президент и премьер-министр Ирландии (Лео Варадкар) проведут двустороннюю встречу в Шэнноне 5 июня", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь посольства Ирландии в Вашингтоне, в свою очередь, заявила: "Мы приветствуем объявление о визите президента США. Подробная информация о ходе визита будет обнародована в надлежащее время".

Как сообщили источники телеканала CNN, переговоры по визиту Трампа в Ирландию изначально попали в тупик, потому что Белый дом и ирландское правительство не могли договориться о месте встречи.

В итоге обе стороны достигли компромисса - лидеры США и Ирландии встретятся в аэропорту Шэннон.

Ирландские СМИ сообщают, что Трамп и Варадкар встретятся в VIP-секции аэропорта.

Источник, знающий о ходе обсуждения визита, отметил, что Белый дом хотел, чтобы встреча прошла в отеле Trump Doonbeg. Но он опроверг сообщения о том, что разговор о месте был причиной задержки объявления визита Трампа в Ирландию.

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Тэги: США, ИРЛАНДИЯ, ВСТРЕЧА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]