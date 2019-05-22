Шесть человек погибли и 200 получили ранения в ходе протестов в Индонезии

Шесть человек погибли, 200 пострадали в результате беспорядков в столице Индонезии, сообщает The Jakarta Post.

"В общей сложности погибло шесть человек и 200 получили ранения по состоянию на 9 утра", - сказал губернатор Джакарты Анис Басведан.

Он призвал протестующих поддерживать общественный порядок и безопасность.

"Пожалуйста, протестуйте мирно и организованно. Я также настоятельно призываю сотрудников правоохранительных органов проявлять сдержанность, чтобы избежать нежелательных конфликтов с протестующими", - сказал он.

Протесты начались в стране после того, как были объявлены результаты президентских выборов. Согласно им, победу одержал президент Индонезии Джоко Видодо. Таким образом, он останется на второй срок.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Индонезии, Видодо набрал 55,5% голосов, а его конкурент - Прабово Субианто - получил 44,5%.