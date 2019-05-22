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Дальнее зарубежье 22.05.2019 09:06

Шесть человек погибли и 200 получили ранения в ходе протестов в Индонезии

Шесть человек погибли, 200 пострадали в результате беспорядков в столице Индонезии, сообщает The Jakarta Post.

"В общей сложности погибло шесть человек и 200 получили ранения по состоянию на 9 утра", - сказал губернатор Джакарты Анис Басведан.

Он призвал протестующих поддерживать общественный порядок и безопасность.

"Пожалуйста, протестуйте мирно и организованно. Я также настоятельно призываю сотрудников правоохранительных органов проявлять сдержанность, чтобы избежать нежелательных конфликтов с протестующими", - сказал он.

Протесты начались в стране после того, как были объявлены результаты президентских выборов. Согласно им, победу одержал президент Индонезии Джоко Видодо. Таким образом, он останется на второй срок.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии Индонезии, Видодо набрал 55,5% голосов, а его конкурент - Прабово Субианто - получил 44,5%.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, ПРОТЕСТЫ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]