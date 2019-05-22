Главы МИД стран ШОС проводят встречу в Киргизии

В Бишкеке началась встреча министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии, главы внешнеполитических ведомств обсудят повестку дня предстоящего в июне в Бишкеке Совета глав государств организации.
"Помимо этого, в повестку дня входят вопросы координации совместных усилий и активизации сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью, а также расширения торгово-экономического сотрудничества стран ШОС", - сказал собеседник агентства.
В текущем году Киргизия является председателем ШОС, ожидается, что 13-14 июня в Бишкеке состоится саммит глав государств организации.
В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.
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