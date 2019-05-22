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СНГ 22.05.2019 09:17

Главы МИД стран ШОС проводят встречу в Киргизии

В Бишкеке началась встреча министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Киргизии, главы внешнеполитических ведомств обсудят повестку дня предстоящего в июне в Бишкеке Совета глав государств организации.

"Помимо этого, в повестку дня входят вопросы координации совместных усилий и активизации сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, транснациональной преступностью, а также расширения торгово-экономического сотрудничества стран ШОС", - сказал собеседник агентства.

В текущем году Киргизия является председателем ШОС, ожидается, что 13-14 июня в Бишкеке состоится саммит глав государств организации.

В ШОС входят Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Статус наблюдателя имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ШОС, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]