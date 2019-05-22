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Дальнее зарубежье 22.05.2019 09:08

США подозревают Дамаск в применении химоружия на северо-западе Сирии

Власти США собирают информацию об операции сирийских военных на северо-западе Сирии, в ходе которой могло быть применено химическое оружие, сообщает Госдеп.

"К сожалению, мы продолжаем наблюдать признаки того, что режим (президента Башара - ИФ) Асада, возможно, вновь применяет химоружие. В частности, речь идёт о предполагаемом применении хлора на северо-западе Сирии 19 мая", - говорится в заявлении госдепартамента.

В нем отмечается, что США ещё не завершили сбор данных об этом инциденте. "Но мы вновь предупреждаем, что если режим Асада будет применять химическое оружие, то США и их союзники отреагируют быстро и необходимым образом", - предупреждают в американском внешнеполитическом ведомстве.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, СИРИЯ, ХИМОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]