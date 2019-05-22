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Помпео обсудил с главой МИД Японии Иран и Китай

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Японии Таро Коно обсудил Иран, а также ситуацию с нарушением прав человека в Китае.

"Госсекретарь Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел Японии Таро Коно обсудил взаимодействие Японии с Ираном. Они также говорили о нарушениях прав человека в Китае и включении китайской телекоммуникационной компании Huawei в список министерства торговли", - отмечается в сообщении Госдепартамента США.

Внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что в своем разговоре Помпео и Коно еще раз подтвердили "силу американо-японского союза".

Как сообщалось, на прошлой неделе США приняли решение внести Huawei в список компаний, поставки для которых из США могут осуществляться только на основании специальных лицензий.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, ЯПОНИЯ, ГОСДЕП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]