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Регион 22.05.2019 09:10

США предлагают Турции отказаться от закупок российских С-400 в течение двух недель, иначе угрожают последствиями - СМИ

Турция должна в двухнедельный срок отказаться от закупок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает телеканал CNBC о предложении госдепартамента США.

"К концу первой недели июня Турция должна отменить многомиллиардную сделку с Россией и вместо этого купить американскую систему ПРО "Патриот" компании Raytheon или ей грозит исключение из программы F-35 компании Lockheed Martin, конфискация 100 обещанных истребителей F-35, введение санкций США и потенциальный ответ со стороны НАТО", - отмечает СМИ.

По словам собеседников телеканала, данное предложение является окончательным и не предусматривает дополнительных отсрочек.

"Страны НАТО должны закупать военную технику, которая совместима с системами НАТО. Российская система не соответствовала бы этому стандарту", - сказал чиновник госдепартамента США, пожелавший остаться неназванным.

"Мы подчеркиваем, что Турция столкнется с очень реальными и негативными последствиями, если завершит поставку С-400", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Турция приобретает четыре дивизиона ЗРС большой дальности С-400 "Триумф", сумма контракта составляет $2,5 млрд.

Американская сторона неоднократно заявляла, что не намерена поставлять Турции F-35, если Анкара одновременно с этим получит от России С-400.

По мнению наблюдателей, в Вашингтоне опасаются, что приобретение Анкарой С-400 позволит рассекретить системы F-35 и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ЗРС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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