Помощник Трампа по юридическим вопросам Шахира Найт покидает свой пост

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере о том, что его помощник по юридическим вопросам Шахира Найт покидает свой пост.
"Шахира Найт проделала замечательную работу как мой директор по юридическим вопросам в Белом доме. Она была выдающейся для нас и нашей страны - и она будет иметь огромный успех в частном секторе!" - написал Трамп.
Президент не сообщил дату увольнения Найт.
По данным CNN, она обсуждала уход из Белого дома в течение нескольких месяцев. Найт сообщила, что ей предложили работу в частном секторе, от которой она не смогла отказаться.
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