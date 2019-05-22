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Дальнее зарубежье 22.05.2019 09:31

Помощник Трампа по юридическим вопросам Шахира Найт покидает свой пост

Президент США Дональд Трамп сообщил в твиттере о том, что его помощник по юридическим вопросам Шахира Найт покидает свой пост.

"Шахира Найт проделала замечательную работу как мой директор по юридическим вопросам в Белом доме. Она была выдающейся для нас и нашей страны - и она будет иметь огромный успех в частном секторе!" - написал Трамп.

Президент не сообщил дату увольнения Найт.

По данным CNN, она обсуждала уход из Белого дома в течение нескольких месяцев. Найт сообщила, что ей предложили работу в частном секторе, от которой она не смогла отказаться.

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Тэги: США, ТРАМП, НАЙТ, УХОД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]