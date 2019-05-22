Глава СВР считает возможным торжество здравого смысла в отношениях России и Совета Европы

Выступления представителей ряда стран о том, что Россия не должна покидать Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) являются проявлением здравого смысла, считает директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин
"Это, конечно, позитивный процесс, наконец-то западные страны, европейские страны, начинают более-менее смело высказывать свою точку зрения и понимают, что политика санкций может завести всех в глубокий тупик", - сказал Нарышкин журналистам.
По его мнению, часть участников ПАСЕ "очень здраво оценивает сложившуюся ситуацию", но есть и реакционная "очень громко кричащая часть, в составе представителей известных вам стран".
"Последние события говорят о том, что здравый смысл может восторжествовать", - заключил Нарышкин.
В минувшую пятницу Комитет министров СЕ распространил заявление, в котором приветствовал участие всех стран-членов Совета Европы в июньской сессии ПАСЕ.
"Все страны-члены должны иметь право участвовать на равных условиях в Комитете министров и Парламентской ассамблее, двух уставных органах Совета Европы", - говорилось в заявлении, распространенном по итогам заседания КМСЕ в Хельсинки.
Одним из фундаментальных обязательств стран-членов является выплата взносов в бюджет организации, отмечается в документе.
"Министры приветствуют участие всех стран-членов в сессии Парламентской ассамблеи в следующем июне, с учетом важности выборов генерального секретаря и судей ЕСПЧ", - говорится в заявлении.
Российская делегация уже несколько лет не участвует в сессиях ПАСЕ после того, как была лишена части своих полномочий из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, РФ прекратила выплачивать взносы в СЕ, что может привести к ее исключению из организации. В качестве условия для возобновления выплат в бюджет СЕ и возвращения делегации в ПАСЕ российская сторона настаивает на восстановлении в полном объеме ее полномочий и устранении противоречий в полномочиях СЕ и ПАСЕ, чтобы обеспечить равные права всех стран-участниц.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Дума будет изучать решение КМСЕ и реакцию ПАСЕ на него.
"Решение, принятое Комитетом министров Совета Европы, правильное, оно основано на уставе Совета Европы, где закреплен принцип равенства 47 стран-участниц Совета Европы. Эта норма была нарушена ПАСЕ, в результате чего делегация Российской Федерации была лишена права голоса, что является прямым нарушением устава СЕ", - сказал Володин журналистам в субботу.
По словам спикера Думы, "теперь необходимо дождаться реакции ПАСЕ на решение Комитета министров СЕ, в любом случае Парламентская ассамблея должна внести изменения в свой регламент, закрепив в нем норму о равенстве всех национальных делегаций, либо делегировать Комитету министров полномочия по этому вопросу - это и следует из решения, принятого в Хельсинки".
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