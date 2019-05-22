Глава администрации президента Богдан пообещал, что олигархи не будут управлять Украиной

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что после выборов 2019 года олигархи уже не будут управлять страной и у них возникнут проблемы, если попытаются действовать во вред стране.

"Точно уже олигархи не управляют страной, как раз выборы это поменяли. Будут ли они влиять на жизнь общества? Точно не через администрацию президента. И я, как никто в этой стране, могу вам сказать, мне кажется, что олигархи уже хотят одинаковых правил игры с другими гражданами. Потому что как только ты начинаешь думать, что самый лучший и самый умный, у тебя начинаются проблемы", - сказал он в эфире телеканала "112 Украина" во вторник вечером.

Богдан подчеркнул, что у "того, кто будет действовать во вред обществу и украинскому народу, будут возникать проблемы".

Глава администрации президента также отметил, что предлагаемый путь проведения выборов в Верховную Раду по пропорциональной системе с 3%-ным проходным барьером является временным, для проведения нынешних досрочных выборов, а далее нужно будет принимать Избирательный кодекс и вводить систему с открытыми списками.

"Мы разговаривали сегодня с лидерами фракций. Их точка зрения, и мнение многих народных депутатов, что можно получить пропорциональную систему выборов при условии уменьшения проходного барьера до 3%. Мы, в принципе, соглашаемся с этим путем как временным для проведения этих досрочных выборов", - сказал он.

Богдан подчеркнул, что в программе президента Владимира Зеленского и в идеологии его команды содержится принятие Избирательного кодекса с открытыми списками.

"Но принятие этого кодекса в настоящее время пока невозможно, исходя из позиции народных депутатов", - указал он.