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Регион 22.05.2019 11:46

Германская AE Solar ввела в Грузии завод по производству солнечных панелей

Германская AE Solar GmbH во вторник открыла в Кутаиси, втором по величине городе Грузии, завод по производству фотоэлектрических панелей для солнечной энергетики.

Согласно сообщению на сайте правительства, предприятие, оснащенное новейшим оборудованием и полностью автоматизированными роботизированными линиями, разместилось на 16 тыс. кв. м на территории свободной индустриальной зоны (СИЗ), которой управляет китайская Hualing Group. Завод рассчитан на годовой выпуск солнечных панелей общей мощностью 500 МВт.

"Я не раз отмечал, что мы должны быть максимально сфокусированы на высокотехнологичном производстве. Сегодня - открытие именно такого производства. Это уникальный завод, продукция которого будет поставляться как на местный рынок, так и экспортироваться в страны Евросоюз, в США и на Ближний Восток", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на церемонии открытия завода.

"Рассматривалось несколько вариантов, несколько стран, и очень важно, что инвесторы приняли решение в пользу Грузии", - подчеркнул премьер, отметив, что на заводе будут трудоустроены 300 человек.

В компании AE Solar "Интерфаксу" сообщили, что прямые инвестиции в этот завод составили порядка $7 млн, однако его общую стоимость не назвали. Обычно стоимость подобных предприятий, включая инфраструктуру, оборудование, первичные операционные издержки, составляет около $15 млн.

AE Solar основана в 2003 году в городе Кенигсбрунне (ФРГ). Занимается производством и поставкой высокоэффективных фотоэлектрических солнечных модулей и другой продукции и сервисов по всему миру.

В настоящее время в Грузии нет ни одной солнечной электростанции. Между тем, исходя из географического местоположения, Грузия имеет большой потенциал использования альтернативных источников электроэнергии, в том числе солнечной. В большинстве районов страны годовое количество солнечных дней колеблется от 250 до 280, что составляет около 1900-2200 часов в год.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГЕЛИОЭНЕРГЕТИКА, ПАНЕЛИ, ЗАВОД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]