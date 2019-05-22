Германская AE Solar ввела в Грузии завод по производству солнечных панелей

Германская AE Solar GmbH во вторник открыла в Кутаиси, втором по величине городе Грузии, завод по производству фотоэлектрических панелей для солнечной энергетики.
Согласно сообщению на сайте правительства, предприятие, оснащенное новейшим оборудованием и полностью автоматизированными роботизированными линиями, разместилось на 16 тыс. кв. м на территории свободной индустриальной зоны (СИЗ), которой управляет китайская Hualing Group. Завод рассчитан на годовой выпуск солнечных панелей общей мощностью 500 МВт.
"Я не раз отмечал, что мы должны быть максимально сфокусированы на высокотехнологичном производстве. Сегодня - открытие именно такого производства. Это уникальный завод, продукция которого будет поставляться как на местный рынок, так и экспортироваться в страны Евросоюз, в США и на Ближний Восток", - заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе на церемонии открытия завода.
"Рассматривалось несколько вариантов, несколько стран, и очень важно, что инвесторы приняли решение в пользу Грузии", - подчеркнул премьер, отметив, что на заводе будут трудоустроены 300 человек.
В компании AE Solar "Интерфаксу" сообщили, что прямые инвестиции в этот завод составили порядка $7 млн, однако его общую стоимость не назвали. Обычно стоимость подобных предприятий, включая инфраструктуру, оборудование, первичные операционные издержки, составляет около $15 млн.
AE Solar основана в 2003 году в городе Кенигсбрунне (ФРГ). Занимается производством и поставкой высокоэффективных фотоэлектрических солнечных модулей и другой продукции и сервисов по всему миру.
В настоящее время в Грузии нет ни одной солнечной электростанции. Между тем, исходя из географического местоположения, Грузия имеет большой потенциал использования альтернативных источников электроэнергии, в том числе солнечной. В большинстве районов страны годовое количество солнечных дней колеблется от 250 до 280, что составляет около 1900-2200 часов в год.
Мониторинг ОБСЕ на госгранице Азербайджана и Армении завершился без эксцессов
Баку и Тбилиси на этой неделе обсудят делимитацию госграницы – МИД Азербайджана
Азербайджан и страны Тихоокеанского альянса нацелены на динамичное развитие сотрудничества – МИД
Госкомпании и банки сократили в 2018г выплаты дивидендов в госбюджет Азербайджана на 28%
Объем излишне перечисленных средств в госбюджет Азербайджана в 2018г сократился на 21,4%
Нефтегазовые компании в Азербайджане в рамках контрактов PSA увеличили в 2018г выплаты по налогу на прибыль в 2,2 раза
Apple представила самый быстрый MacBook в своей истории
Минкультуры направит около 49 тыс. манатов на подготовку сметной документации для восстановления мечети Татлар в Гяндже
Ограничения для жителей Баку на посещение центра столицы в связи финалом Лиги Европы не предусмотрены – мэрия
Президент Алиев выделил более 20 млн манатов на строительство центра ASAN Xidmet в Кюрдямирском районе
Президент Алиев провел рокировку глав ИВ Саатлинского и Сабирабадского районов
ГААД получит 6,4 млн манатов на восстановление 5 мостов в Гяндже
Азербайджан построит в Дербенте развлекательный центр за $5 млн
Между событиями в Сумгаите и Ходжалы существует только одна параллель: это хорошо спланированные и организованные акции Армении против Азербайджана
Москва не будет в угоду Еревану отказываться от военного сотрудничества с Баку
В Баку прошел круглый стол, посвящённый 1160-летию основания Великого Новгорода
Bakcell поддерживает рост занятости среди женщин
В Баку пройдет финансово-технологический саммит
Международная выставка оборонной промышленности ADEX пройдет в Баку в 2020 году
Форум «Downstream Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в конце апреля
Карабахский армянин Артур Агаджанов прокомментировал новую книгу Фуада Ахундова об Албанской церкви
Не играйте с огнем вблизи «пороховых бочек»
Пашинян, считающий себя демократом, обязан привлечь к ответственности Саргсяна, признавшегося в убийстве мирного азербайджанского населения в Ходжалы - политолог